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На белорусской границе в пунктах пропуска «Брест», «Брузги» и «Берестовица» образовались очереди 16 апреля

16.04.2018 - 16:31

Новости Беларуси. Небольшие очереди образовались на белорусской границе в польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации госпогранкомитета, 16 апреля по состоянию на 16 часов около 300 легковых автомобилей ожидают выезда в пунктах пропуска «Брест» и «Брузги». 40 машин стоит в «Берестовице».

Ситуация в литовском и латвийском направлениях спокойная.

Напомним, в эти дни по особому графику работают пункты упрощенного пропуска пересечения границы. Ознакомиться с их работой можно на сайте ведомства.

На белорусской границе в пунктах пропуска «Брест», «Брузги» и «Берестовица» образовались очереди 16 апреля

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