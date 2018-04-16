На белорусской границе в пунктах пропуска «Брест», «Брузги» и «Берестовица» образовались очереди 16 апреля

Новости Беларуси. Небольшие очереди образовались на белорусской границе в польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации госпогранкомитета, 16 апреля по состоянию на 16 часов около 300 легковых автомобилей ожидают выезда в пунктах пропуска «Брест» и «Брузги». 40 машин стоит в «Берестовице».

Ситуация в литовском и латвийском направлениях спокойная.

Напомним, в эти дни по особому графику работают пункты упрощенного пропуска пересечения границы. Ознакомиться с их работой можно на сайте ведомства.