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На пожаре в Щучинском районе погибли три человека

10.05.2018 - 09:39

Новости Беларуси. 10 мая около четырёх часов ночи спасателям сообщили о загорании жилого дома в деревне Таневичи Щучинского района.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены.  

Около пяти утра под обломками дома были обнаружены фрагменты тел 49-летнего хозяина и 55-летней хозяйки. Также были найдены останки человека, чья личность ещё устанавливается.  

Выясняется причина пожара. Основная версия возгорания – неосторожность при курении.  

Зимой 2018 года на пожаре в Борисовском районе погибли пять мужчин. 

Дом горел открытым пламенем – здесь подробнее.  

Фото: Гродненского ОУМЧС

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