«Люди стали смотреть на ситуацию не своими глазами». Юрий Караев об акциях протеста, милиции и о работе в новой должности

Новости Беларуси. На неделе помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев провел прямую телефонную линию и посетил предприятия Сморгонского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не обошел стороной в недавнем прошлом министр внутренних дел и привычный для себя профиль – пообщался с местными правоохранителями. Ну, а мы не упустили возможность задать Юрию Караеву несколько вопросов.

Юлия Стриго, корреспондент:

Юрий Хаджимуратович, вы уже чуть больше месяца в новой должности, сегодня начали плотно работать с населением, в том числе с местной властью, председателями исполкомов. Как чувствуете себя в новой должности?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я приехал в Гродно и думал, чем западнее регион, тем он немножко проблемнее, сложнее в отношении восточных. Был приятно удивлен, что мои ожидания не совсем оправдались. На третий день, когда я подходил к месту проживания, два молодых человека неожиданно изменили маршрут и идут ко мне. Я мгновенно определил, что идут они с хорошими намерениями. Подошли, поздоровались, представились, попросили разрешения пожать руку и сказали: «Спасибо вам за то, что вы вместе со своим коллективом органов внутренних дел спасали страну и спасли ее». Это такой частный случай.

«Приятно видеть, что людей волнует, в первую очередь, не политика, а простые житейские, бытовые вопросы»

Да, должность необычная, новая. Я всю жизнь служил, но и сейчас служу. Я служил всегда с коллективами военными, милицейскими. Сейчас прекрасно понимаю, что жизнь более разнообразная, разносторонняя. Приятно видеть, что людей волнует, в первую очередь, не политика, а простые житейские, бытовые вопросы.

Был звонок по экологии. Успешный предприниматель, который держит агроусадьбу, неравнодушный человек, рассказал, где, по его мнению, неправильно идут сбросы производств в воду, обратил мое внимание, чтобы я на это внимательно посмотрел и, пользуясь должностью, обязанностями и правом, постарался это прекратить, обратить внимание тех уполномоченных органов, которые за этим следят и которые должны это пресечь. Я спросил вне рамок его вопроса, мне просто интересно: «А вы чем занимаетесь?» Он сказал. Я говорю: «И как у вас сейчас?» Мне было так приятно, что он сказал: «Работаем, не поднимая головы. Кому война, а кому мать родная. Закрытые границы мой бизнес подняли». Я говорю: «А у вас цены высокие?» Он говорит: «Да, высокие. Я отсекаю компании, которые приехали из-за выпивки, и предлагаю активный отдых. Несмотря на высокие цены, у меня уже состоялся костяк клиентов, мне вполне хватает. А еще не хватает рабочих рук и времени в сутках». Мне было очень приятно такое услышать.

«Люди протестуют не против руководства республики, а из-за несправедливого к ним отношения на предприятии»

Конечно же, в фокусе моего внимания – общественно-политическая обстановка. Те протестные проявления, которые происходили, когда были волнения, меня это интересует в первую очередь, я беседую с начальниками райотделов, главами исполкомов. Они описывают ситуацию в районах, в чем видят какие-то причины протестных настроений и называют (в основном правильно) те моменты, точки, к которым надо приложить усилия. Где-то правильно говорят, что в данном случае, в таком-то и таком-то предприятии люди, например, протестуют не против руководства республики, а из-за несправедливого к ним отношения на этом предприятии. И если руководитель устранит это (или если не устранит, то устранят руководителя), то, в принципе, ничего и не будет.

Юлия Стриго:

Решена проблема.

Юрий Караев:

Да, решится вопрос. Но люди как рассуждают? Если какой-то непорядок на месте их работы, и ничего не делается, а директор спокойно получает высокую зарплату или большие премии, никто на это никак не воздействует, так надо задуматься: кто его назначил, кто у него руководитель, почему этого руководителя устраивает наш. Проблемы людей не видят, не решают. Как-то так у них может проявляться протест. А если руководителя заставить пошевелиться и сказать ему: «Посмотри, у тебя люди недовольны тобой, твоей работой. Ты неповоротливый, о людях не заботишься, в цеха не идешь, на их рабочее место, не знаешь их проблем и не хочешь их решать, тогда это дело в тебе».

Милиционеры здесь решают вопросы профессионально, никого не обижая и стараясь решить вопрос максимально эффективно

Юлия Стриго:

Отличается ли гродненская милиция от Минска, например? Какие нюансы заметили?

Юрий Караев:

В Минске и ситуация другая, людей живет больше, жизнь более стремительная. Минская милиция более многочисленная, решительная и резкая где-то, у них нет времени быть «спящими». И здесь очень высокопрофессиональная милиция из-за того, что есть определенная местечковость, это объективное, нормальное явление. Эти люди живут вместе, друг друга знают. Район, село, даже областной центр – людям вместе жить, и отсюда особенно ясно видно, что надо консолидироваться, надо, чтобы общество было примиренным, нерасколотым.

Милиционеры здесь решают вопросы профессионально, грамотно, по-людски, как любят говорить на Гродненщине, никого не обижая и стараясь решить вопрос максимально эффективно для всех сторон. Я повторял в прошлой должности и сейчас скажу: видно, что милиция – это коллектив единомышленников, если кто ушел от нас, то ушли те, кому с нами было не по пути, остались действительно братья друг другу.

О гибели Романа Бондаренко: «Главным здесь является упокоение души человека»

Юлия Стриго:

Вы говорили о братстве. У меня такой вопрос. Ситуация с Романом Бондаренко. Насколько известно, он тоже служил в в/ч 3214. Как-то незаметно было, как отреагировало братство 3214 на эту ситуацию. Может быть, есть какая-то информация? Как-то сплотились, отреагировали агрессивно? Или, наоборот, разбирались как-то?

Юрий Караев:

Я думаю, об этом случае уже много рассказано, и единственно достойное реагирование – меньше шума вокруг этого, не делать на этом никаким сторонам никаких спекуляций. Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому.

Я хожу по улицам Гродно и пользуюсь своим правом инспектора

Юлия Стриго:

Вернемся к Гродно. Какую отрасль необходимо в области подтянуть? Какая отрасль наоборот перспективна, уже заявила о себе?

Юрий Караев:

Экономист я пока еще средненький, если не сказать меньше. Напитываясь информацией и из республиканских органов, и от губернатора, и на заседаниях исполкома, внимательно слушаю доклады, отчеты, пожелания, задачи и, в том числе, по статистике смотрю, что по сельскому хозяйству молодцы, в агропромышленном комплексе – лидеры в республике. Может, и не абсолютные, но по эффективности, по КПД – да, лидеры. Какие отрасли развивать, я пока не скажу, но наша молочка должна и дальше развиваться, продаваться, модернизироваться, не спать, не стоять на месте. Очень приличное жилищно-коммунальное хозяйство.

Конечно же, всегда будут пожелания граждан, жалобы, останавливаться здесь нельзя. Я хожу по улицам города и пользуюсь своим правом инспектора. Вывернуты бордюры – звоню главе администрации, иду с работы – они уже поправлены. Может быть, не повезло немножко Центральному району Гродно со мной, потому что хожу пешком, смотрю. Висит провод на столбе – звоню опять главе администрации, иду с обеда – его уже в кабель-канал к этому столбу рабочий приделывает. Самое интересное, когда я проходил мимо, рабочий узнал меня. Я говорю ему «спасибо», а он говорит: «Пожалуйста, уже сделано». Как будто доложил. Это обыкновенный рабочий.

Юлия Стриго:

Осталась эта ваша военная дисциплина.

Юрий Караев:

Конечно. Ну как это, пройти спокойно мимо нарушения твердого уставного порядка, пошучу так. Может, скажут, что военный сапог прицепился. Но всем же людям нравится, когда порядок, чистота. В Гродно и так порядок и чистота.

Кстати, когда ехали в Сморгонь, путь неблизкий: сначала едешь по республиканской трассе, нашей новой, красивой дороге, а когда с нее сворачиваешь на север и едешь местными дорогами, они тоже в прекрасном состоянии. И грейдированы, и песок заготовлен, и чистые, и нескользкие. Я как в 1987 году приехал в эту великолепную республику, тогда меня поразила чистота именно райцентров (когда в автобусе от Минска до места службы ехал). Сейчас это соблюдается, хуже не стало, а стало только лучше.

Я хочу лично объехать погранпосты, погранпереходы

Юлия Стриго:

Гродненская область граничит с Польшей и Литвой. Может быть, планируется усилить пограничную зону, контроль на ней?

Юрий Караев:

Я хочу лично объехать погранпосты, погранпереходы. Я уже знаю, в рамках взаимодействия в прошлых должностях, что здесь полный порядок на границе, и нарушителям границ, контрабандистам и другим правонарушителям давно поставлен надежный заслон. Именно этот участок нашей границы наиболее полно оборудован, здесь давние традиции наших контролирующих служб – таможенной и пограничной. Я думаю, увижу полный порядок.

Люди стали смотреть на ситуацию не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов

Юлия Стриго:

Юрий Хаджимуратович, бывших военных не бывает. Краткое описание ситуации на данный момент. Как можете оценить ее сейчас? Есть ли отличия от августа, что мы видели, от сентября?

Юрий Караев:

Конечно же. Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой. Сильнейшее воздействие не дало многим разобраться в ситуации, люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов.

Уже много раз было сказано, написано: выйдите, оглянитесь вокруг, посмотрите – по-прежнему все нормально живут, прекрасная чистая страна, обстановка вокруг вас, ничего не рушится. Свет, тепло, вода, канализация работают, заводы работают, транспорт ходит, как часы, на улицах чисто и спокойно. Зачем вы засоряете свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети? И вот, что мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем – сформулировать не могут. Они есть, и еще какое-то время будут. Будут ходить, бродить.

Такое впечатление, что они очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста. Это для них стало привычным наполнением жизни. Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после 2-3-часового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации, изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед – все то, где мы живем – тепло, вода, свет и все остальное.