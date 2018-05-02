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В Новогрудке парень повредил автомобили на тысячу долларов. Причиной стало плохое настроение

02.05.2018 - 15:07

Новости Беларуси. В Новогрудке в ночь на 29 апреля злоумышленник повредил 18 машин.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, правонарушитель сломал боковые зеркала автомобилей. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 21-летний парень.  

Ночью молодой человек в мрачном настроении шёл домой. На пути попались транспортные средства, по которым гражданин нанёс удары ногами и руками.  

Ущерб был причинён на сумму около тысячи долларов.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Весной 2018 года в Минске дворник разбил припаркованную машину. 

Автомобиль мешал вывезти мусор – здесь подробнее.  

Изображение носит иллюстративный характер

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