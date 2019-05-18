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«Пламя мира» в Гродно: огонь подняли на высоту 133 метра

18.05.2019 - 15:20

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр подняли на высоту 133 метра. Предприятие «Гродно Азот» – первый пункт остановки эстафеты «Пламя мира» в городе над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Несмотря на ветер, пламя развевалось над областным центром на башне высотой с 40-этажный дом.

Как известно, факелы изготовлены надёжно, чтобы огонь не погас ни при каких условиях. Коллектив «Гродно Азот» и многочисленные гости предприятия бурно приветствовали событие, которое нас приближает ко II Европейским играм.

Леонид Сурус, начальник цеха аммиака предприятия «Гродно Азот»:
Такое мероприятие, такого формата проходит у нас впервые на предприятии, оно останется в истории яркой страницей в нашем предприятии. Так что, конечно, я волнуюсь и для меня это большая честь представлять «Гродно Азот».

Андрей Рожинский, председатель профсоюзного комитета предприятия «Гродно Азот» :
Европейские игры – важное событие для страны, Гродно Азот – важна локация для нашей республики. Сегодня у нас «Пламя мира». Кто знает, может быть, спустя некоторое время к нам в город, к нам на предприятие заглянет эстафета Олимпийского огня.

Основной площадкой торжеств встречи «Пламя мира» в Гродно станет площадь Ленина. Церемония здесь начнется в 16.45. Зрителей ждет насыщенная концертная программа. Запланировано и немало сюрпризов.

В маршруте эстафеты огня II Европейских игр по Гродненской области – Волковысский, Новогрудский, Лидский, Кореличский, Сморгонский и Островецкий районы. Здесь запланированы многочисленные встречи, концерты и другие мероприятия. 23 мая с гродненской земли «Пламя мира» отправится в путь по Витебской области.

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