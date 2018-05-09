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Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно

09.05.2018 - 20:26

Новости Беларуси. Гродно 9 мая под парусом «ретро». Как в 1945-ом здесь заревели моторы старинных автомобилей и мотоциклов, стилизованных под военную эпоху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все в составе торжественной колонны. Автомотопробег в честь Победы по центральным улицам города.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!». Около 20-ти восстановленных автомобилей и десятки мотоциклов заранее подготовили к 9-ому мая. В составе колонны – ГАЗы, УАЗы, волги, символичная «Победа» – их гродненские энтузиасты собирали по крупицам.

Валентин Черняк, участник автомотопробега:
В автопробегах мы участвуем все время, чтобы почтить память погибших и уважить ветеранов, которые присутствуют сегодня с нами. Автомобили-старички наши ждут выезда в город.

Под звуки гармошки, с флагами и надписями «За Победу!»: автопробег в честь 9 мая прошёл в Гродно

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