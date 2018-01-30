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Получить письмо или отправить посылку можно без очередей. В Гродно и Гомеле появились почтоматы

30.01.2018 - 12:24

Новости Беларуси. Работает без обеда и выходных, 24 часа в сутки 365 дней в году. В регионах страны появились почтоматы,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гомеля и Гродно уже воспользовались новинкой. Автоматизированная почтовая станция позволяет самостоятельно получать посылки в любое удобное время. Услуга, которая позволит разгрузить почтовые отделения, бесплатная и пока действует только для международных отправлений.

Виктория Белецкая, заместитель начальника объединенного цеха почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта»:
Как только отправление будет положено в ячейку почтомата, клиенту приходит смс-сообщение на его номер телефона. Это и есть код для открытия ячейки.

Юрий Корпач, житель Гродно:
Очень удобно стало получать посылки из интернет-магазинов. Потому что я в любое время могу вне зависимости от работы почты, пойти и получить в свободное для себя время. И мне не нужно стоять в очереди. Я не трачу свое время. Для меня это очень удобно.

Популярность международных почтовых отправлений в Беларуси постоянно растет. Вслед за областными городами автоматизированные почтовые станции появляются и в районных центрах. Одними из первых с новой услугой познакомились в Лиде.

Получить письмо или отправить посылку можно без очередей. В Гродно и Гомеле появились почтоматы

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