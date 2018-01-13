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Предсказать судьбу по фасоли или по валенкам: как ворожат на Святки в Гродненском районе

13.01.2018 - 20:40

Новости Беларуси. Считанные часы остаются и до наступления Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 100 лет назад Новый год стал Старым: как появился необычный праздник?

В этот зимний праздник принято следить за приметами и устраивать шуточные гадания.

Мария Ильиченко, жительница агрогородка Гожа:
Я кладу сено, потому что праздник большой.

Сервировка праздничного стола в доме Марии Ильиченко начинается с давней традиции: сено под скатерть, и только потом свеча и блюда. Ведь период от Рождества до Крещения (как говорят, от звезды и до воды) – это Святки, то есть святые дни. Время богатой кутьи. На столе щедро, блюда по местным рецептам: котлеты с добавлением картофеля, домашнее сало, налистники с творогом.

Мария Ильиченко:
Все, что стоит на столе – все мама готовила. Так она меня учила и налистники печь, и драники, и бабку.

А еще Марии Фоминичне по наследству достался голос и аутентичные колядные песни. В белорусских деревнях на Святки они звучали в каждом доме.

Мария Ильиченко:
Як яе знайшоў, у прысядкі пайшоу. Святы вечар!

И самый распространенный вариант святочного досуга – следить за приметами и пытаться заглянуть в будущее. Такая народная забава.

Галина Буро, СТВ:
Девушки садились вокруг стола. Распускали косы, снимали все украшения и ленты и начинали ворожить.

Все в форме игры. Каждая незамужняя девушка пыталась узнать своего суженого-ряженого.

Оксана Янкунене, заведующая Гожским центром культуры:
Трэба будзе выцягнуць рэч якуюсць з гэтага блюдца цудоўнага. І мы разгадаем, што вас чакае у гэтым годзе.

Конфета – сладкая жизнь, монета – богатство, кольцо – замужество. Еще тянули травинку из-под скатерти, считали фасоль в ладони и верили, что мужское имя в записке окажется тем самым, судьбоносным.

Вероника Халько, жительница агрогородка Гожа:
Сегодня я нагадала себе конфетку. Можно сказать, это означает сладкую жизнь. Надеюсь, что она будет до конца года.

Оксана Янкунене:
У нас, конечно, более простые гадания, которые передавались в нашей местности. Мне мама передавала, маме бабушка передавала.

А дальше – все на улицу. Кинуть валенок и посмотреть куда носок укажет – в той стороне живет жених. В особом почете забор из штакетника.

Его обнимали и считали: пара или не пара. Пусть и шутка, но вдруг? После Святок как раз и наступит желанный период сватовства.

Предсказать судьбу по фасоли или по валенкам: как ворожат на Святки в Гродненском районе

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