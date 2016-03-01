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Три жительницы Гродно заблудились в приграничной зоне, собирая клюкву, и провели там ночь

21.09.2017 - 16:49

Новости Беларуси. 21 сентября утром пограничники нашли трех женщин, которые отправились в приграничную зону собирать клюкву и заблудились.

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 20 сентября вечером на пограничный пост поступила информация о трех заблудившихся жительницах Гродно, собиравших клюкву на приграничной территории.

Женщины самостоятельно сообщили знакомым о том, что сбились с пути. Знакомые попросили у пограничников помочь с поисками. Все это время с жительницами Гродно поддерживался контакт через мобильную связь.

Утром следующего дня все три сборщицы ягод были обнаружены недалеко от Чёртового озера. Найденные женщины были отправлены домой.   

В понедельник 18 сентября в Лидском районе был спасен 68-летний грибник, который застрял в болоте – здесь подробнее.

Три жительницы Гродно заблудились и провели ночь в пограничной зоне‍

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