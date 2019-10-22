В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста
Новости Беларуси. 100-тысячным безвизовым туристом стал инженер-механик из польского города Белосток Александр Кучински, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина приехал в составе экскурсионной группы. В Гродно он впервые. И такой торжественный приём стал для него, как он сам признаётся, большой, но приятной неожиданностью.
Гостю вручили подарки и приглашение на две персоны на фестиваль национальных культур, который раз в два года с размахом проходит в городе на Немане. Турист пообещал обязательно воспользоваться такой возможностью вместе с женой.
Александр Кучински, турист (Польша):
Я четыре раза был без визы в Беловежской пуще. Посетил музей и сам заповедник, побывал у Деда Мороза. Знаю Беларусь, знаю Минск, но приехал, потому что в Гродно никогда не был. Очень позитивные впечатления от этого города. Культовые объекты – в хорошем состоянии, чисто, досмотрено и видно хозяйскую руку. Я был в Беларуси ещё в советское время. Сейчас заметны позитивные изменения.
Безвизовый режим действует в Гродненской области уже 3 года. За это время им воспользовались граждане 40 стран. Что, конечно, отразилось на экономике регионе – открылось полсотни кафе и ресторанов, вырос товарооборот, появилось 7 новых гостиниц и хостелов, создано свыше 600 новых рабочих мест.
Напомним, с 10 ноября Гродненская и Брестская безвизовая зоны объединяются и расширяются. Теперь без лишних формальностей в нашу страну можно приехать на 15 дней.
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