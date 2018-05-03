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В Кореличском районе лоб в лоб столкнулись УАЗ и грузовик МАЗ. Пострадал водитель внедорожника

03.05.2018 - 13:26

Новости Беларуси. Внедорожник и грузовик столкнулись в Кореличском районе.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, лобовое столкновение двух автомобилей произошло днем второго мая.

Авария произошла на 3-м километре дороги Забердово-Рудники. Автомобиль УАЗ ехал по грунтовой дороге, его водитель не выбрал безопасную скорость и на закруглении дороги не справился с управлением. В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

Водитель внедорожника был госпитализирован с закрытым переломом и иными травмами.

По факту аварии проводится проверка.

Крупное ДТП произошло в конце апреля в Дрогичине.

Пять человек были госпитализированы – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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