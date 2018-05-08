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В Новогрудском районе двухлетняя девочка пошла играть с собакой к реке и утонула

08.05.2018 - 14:36

Новости Беларуси. 7 мая в Новогрудском районе утонула двухлетняя девочка.  

По сведениям УСК по Гродненской области, в понедельник днём жительница деревни Ятра сообщила в милицию о пропаже двухлетней дочери. Перед этим женщина самостоятельно пыталась найти ребёнка, но не смогла. Гражданка рассказала, что девочка пошла поиграть с собакой.  

В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребёнка было обнаружено в полукилометре от дома в речке Ятранка, у которой сильное течение. На теле девочки не обнаружено видимых телесных повреждений.  

Фото: УСК по Гродненской области  

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родственники погибшей и жители деревни, ведётся поиск очевидцев.  

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:  
Семья в целом характеризуется положительно. Мать в момент выхода девочки на улицу занималась по хозяйству, попутно приглядывая ещё за одним ребёнком, родившимся менее месяца назад.  

Выясняется причина смерти ребёнка. Основная рассматриваемая версия – несчастный случай. По предварительному заключению специалистов ГКСЭ, девочка утонула. Назначена судмедэкспертиза.  

В начале весны 2018 года в Новополоцке 10-летняя школьница провалилась под лёд. 

Девочка утонула – здесь подробности.  

Фото: УСК по Гродненской области
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