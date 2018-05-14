﻿ В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

14.05.2018 - 16:01

Новости Беларуси. В Щучинском районе пациент с ножом напал на медсестру.

По информации УВД Гродненского облисполкома, пенсионер находился на медико-социальном обеспечении в отделении сестринского ухода. Он не отличался примерным поведением, ранее злоупотреблял алкогольными напитками. В силу отсутствия родственников был помещен в медучреждение, где у него нет доступа к спиртному.

Происшествие случилось утром 11 мая. 69-летний мужчина едва не убил 42-летнюю медсестру в больнице. Пенсионер выставил в центре палаты свою зимнюю обувь, а женщина сделала ему за это замечание. Мужчина схватился за нож и ударил ее в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Это спасло жизнь потерпевшей.

Однако на этом мужчина не остановился, выкинул сломанный нож и начал избивать женщину точильным бруском.

Медработница смогла покинуть палату, ей оказали необходимую помощь.

Пенсионера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В начале апреля мужчина с ножом напал на женщину с двумя детьми в Витебске – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
В Мозыре трое мужчин связали и пытали пенсионерку с сыном
В Перу мужчина поджег пассажирку автобуса
В Перу мужчина поджег пассажирку автобуса
В Башкирии ученик школы с ножом напал на одноклассников, после чего устроил поджог. Кадры с места ЧП
В Башкирии ученик школы с ножом напал на одноклассников, после чего устроил поджог. Кадры с места ЧП
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилёве
Изображение носит иллюстративный характер
В Бресте прохожие помешали мужчине напасть на женщину с дочерью
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Мужчина с ножом напал на женщину с двумя детьми в Витебске
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Речицком районе нетрезвый молодой человек попытался убить таксиста молотком
В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной
В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной
Все новости по теме Нападение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru