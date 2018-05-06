﻿ Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами

06.05.2018 - 21:25

Новости Беларуси. Хоть сегодня и не четверг, но следующий сюжет вполне претендует на то, чтобы сделать день рыбным. Жители гродненского региона бьют тревогу: строители гидроэлектростанции под Гродно не предусмотрели отвод для рыбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

И сейчас, в период нереста, идет ее массовое уничтожение – рыбаки становятся браконьерами, в обход законодательства вылавливая рыбу тоннами. Госинспекция охраны животного и растительного мира не то чтобы бездействует, но ее усилий пока явно недостаточно.

Такое народное противостояние – как способ гродненских рыбаков своими силами добиться соблюдения закона. Ведь в Гродненской области с 1 апреля и по 30 мая – весенний запрет, то есть только облегченная версия лова.

Галина Буро, СТВ:
Одна удочка, один крючок и никакого захода в воду – прописная истина для рыбака в период нереста. И даже если клев будет бешеный, унести я смогу с собой только 5 килограммов рыбы. Правило железное для всех водоемов.

Теперь рыбаки разделились на два лагеря: одни ловят для отдыха, другие на берегу работают! Точка столкновения интересов – район реки Неман неподалеку от Гродненской ГЭС. Сюда рыба приходит на нерест и скапливается, что, конечно, быстро смекнули рыболовы. Как результат – вереницы машин у Немана, кстати, с нарушением зон парковки у водоемов. Каждую весну начинается массовое истребление подводных обитателей – рыба не успевает дать потомство. Неравнодушные люди забили тревогу – дело пахнет экологической проблемой.

Александр Анисько, житель Гродно:
Здесь идет вахтовый метод. То есть обычный человек, который захочет порыбачить в удовольствие, он не сможет сюда даже просто сесть. Его выгонят. Уже сколько было ситуаций, что доходило до драки.

Судя по всему, рейдов рыбнадзора явно недостаточно. Вот и решили провести свой народный контроль. Навешивать на здешних рыбаков ярлыки цели не ставили – среди них есть и обычные законопослушные граждане. Да и нарушения не выискивали. Прошлись по очевидному. Берег весь заставлен фидерами – порой бесхозными. То ли таким образом место держится, то ли нарушается запрет – лов на одно удилище.

В зону нашего внимания чисто случайно попал и фидер с двумя крючками, что запрещено.

Кстати, здесь даже некурящие стоят с сигаретой – если инспектор нагрянет, леска с крючками пережигается и концы в воду. По свидетельствам очевидцев – лов здесь идет по 300 килограммов рыбы на человека за сутки.

Геннадий Севрук, житель Гродно:
Наблюдал эту картину, как они вылавливают мешки. Вот такой садок большой – килограммов 20-25 достают. Туда машина подъезжает вниз, выгружают и машина уезжает.

Вдоль берега – горы мусора, на каждом шагу рыбья чешуя. Палатки и импровизированные шатры уже давно стали частью пейзажа, ведь лов круглосуточный, а самозахват земли налицо.

Артем Кармильчик, житель Гродно:
Человек, если не чувствует наказания, он начинает заходить все дальше, дальше. Если человек получит в плечи каких-нибудь там 200 базовых, люди уже будут бояться, будут себя сдерживать, они уже будут соблюдать закон.

Кстати, о визите телевидения здесь слушок прошел еще накануне. Тем не менее, нашлись нарушения. То есть, это только верхушка айсберга. Ситуация на водоемах страны должна быть взята под контроль, виновные наказаны – на это обратил внимание и Президент.

Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»

Тем временем, в Гродненской инспекции охраны животного и растительного мира уверяют, что рейды проводят постоянно. Вот только и нарушители научились хорошо маскироваться. Попробуй докажи. Получается, управы нет. С 2018 года на рыбном участке Немана ввели круглогодичное ограничение по лову. Но хотят пойти еще дальше.

Дмитрий Захожий, заместитель начальника отдела Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
В 2019 году будет инициирован вопрос о полном запрете в данном месте. Дабы лещу – в основном, рыба идет там лещ, чтобы дать ей спокойно отнереститься.

Первопричину проблемы гродненские рыбаки видят в другом. По их словам, на Гродненской ГЭС не предусмотрен обходной путь для рыбы.

Вадим Смоляков, председатель Гродненского рыболовного клуба:
На данный момент вот это большое количество леща оно упирается в дамбу и ему нереститься особо негде. Мало того, что ее выбивают, плюс еще она мало перехаживает и таким образом мало нерестится.

А тем временем на стихийных рынках вовсю кипит реализация сушеных и копченых лещей. Не дешево – по 5 рублей за штуку. А некоторые продавцы рыбы при виде камеры тут же свернули торговлю и поспешили ретироваться.

Незаконная предпринимательская деятельность, хитрые схемы истребителей рыбы – тут есть над чем подумать местной власти. Да и самим хитрецам не помешает оглянуться. Ведь порой, расставляя сети, можно и самим в них угодить.

Сергей Виноградов, председатель Гродненской областной организации «ОСВОД»:
Гражданин города Гродно, устанавливая сети для ловли рыбы, не справился с управлением резиновой лодки, опрокинулся и в собственных сетях запутался. И жизнь его на этом закончилась.

А чем закончиться эта непростая история с выловом рыбы на Немане, покажет время. Вопрос обозначен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Старовойтов
В Гомельской области спилили 40 столетних дубов по заказу предпринимателя из Бобруйска
Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»
Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»
Лесное богатство отправили на дрова. Жители деревни Мстижа незаконно спилили 12 деревьев
Лесное богатство отправили на дрова. Жители деревни Мстиж незаконно спилили 12 деревьев
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ОЛЕГ ДОНЧЕВ
В Березовском районе мужчина подозревается в незаконной добыче более 180 рыб. Ущерб оценивается в 38 тысяч рублей
«По следам и кровавым пятнам». Как инспекторы охраны животного и растительного мира «охотятся» на браконьеров
В Дрибине браконьеры устроили сафари по-белорусски
Сафари по-белорусски. В Дрибине задержали браконьеров
Пытаемся найти по следам, слушаем звуки: как лесники ловят елочных браконьеров
Пытаемся найти по следам, слушаем звуки: как лесники ловят елочных браконьеров
Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
В Борисовском районе собака попала в браконьерскую петлю: животное спасли
Все новости по теме Браконьерство в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru