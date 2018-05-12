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Тбилиси бастует из-за жестокости полиции: перед парламентом собрались тысячи человек

12.05.2018 - 23:52

Новости Грузии. Акция протеста проходит в центре столицы Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси на площади перед зданием парламента собрались тысячи человек. Они выступают против жестокости полиции. Поводом для протестов стали рейды по ночным клубам.

Очевидцы сообщали, что сотрудники полиции вели себя очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны. Протестующим удалось перекрыть автомобильное движение. Инцидентов пока не было, но число участников акции растет. Протесты перекинулись и на другие города Грузии.

Тбилиси бастует из-за жестокости полиции: перед парламентом собрались тысячи человек

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