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В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены

07.05.2018 - 11:42

Новости Грузии. Белорусов среди жертв и пострадавших в жуткой аварии в Грузии нет. Эту информацию нам подтвердили в Министерстве внутренних дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая стало известно о том, что микроавтобус, перевозивший туристов из Тбилиси после посещения одного из монастырей, перевернулся на трассе. Два человека погибли, 17 получили ранения.

Пострадавшие доставлены в больницы, некоторым из них потребовались операции.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Известно, что среди пострадавших были и иностранцы.

В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены

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