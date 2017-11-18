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20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице

18.11.2017 - 19:50

Новости мира. Имя самой красивой девушки мира назвали в Китае. Мануши Чхиллар стала обладательницей титула «Мисс мира 2017». На форуме красоты девушка представляла Индию.


Источник фото: instagram.com/missindiaorg/

Ее родители – медики. Когда пришло время выбирать профессию, Мануши приняла решение сразу. Пойти по стопам родителей она хотела еще в детстве.

Мануши Чхиллар мечтает стать кардиохирургом и намерена открыть сеть благотворительных сельских больниц. Брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием. Красавица владеет английским и хинди.

Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет (много фото здесь). 


Мануши с родителями. Источник: instagram.com/missindiaorg/

Второе место на престижном конкурсе заняла мексиканка Андреа Мезе, на третьем месте – Стефани Хилл из Великобритании.

В грандиозном шоу приняли участие красавицы из 118 стран.

Мы собрали десять фото самой красивой девушки в мире. А здесь рассказываем, чем отличаются самые рейтинговые конкурсы красоты – «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Мануши Чхиллар. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/
Фото. Источник фото: instagram.com/manushi_chhillar/

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Фото: instagram.com/missworld
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