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Актёр из «Игры престолов» стал самым сильным человеком планеты

08.05.2018 - 16:57

Новости Исландии. 6 мая актёр, который исполнил роль Григора Клигана по прозвищу Скачущая Гора в сериале «Игра престолов», завоевал титул самого сильного человека планеты (WSM).  

«Поздравляем Хафтора Юлиуса Бьёрнссона – Гора забрал домой свой первый титул WSM», – сообщается на странице соревнования в Facebook.  

Соревнования проходили в столице Филиппин Маниле. Для победы 29-летнему атлету пришлось преодолеть 16 испытаний. Например, мужчина должен был пронести пять предметов массой от 100 до 160 кг на расстояние 15 метров.  

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Фото: instagram.com/thorbjornsson  

«Бег с мешком песка массой 150 кг/330 фунтов как нечего делать. Позовите своих друзей, которые хотели бы, чтобы я их понёс! Может, 2-3 девушки одновременно?», – весело предложил спортсмен на странице в Instagram.  

Чтобы получить заветный титул, Бьёрнссону также пришлось нести на себе автомобиль без крыши и днища, тянуть грузовик, перенести 410-килограммовый холодильник на плечах и многое другое.  

«Сильнейший человек на планете-2018! Хочу поблагодарить всех моих родственников, друзей и болельщиков за то, что вы поддерживаете меня на этом пути», – написал Хафтор Юлиус в Instagram после своей победы.  

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Фото: instagram.com/thorbjornsson  

Рост Бьёрнссона – 206 см, его вес – 200 кг. В турнирах силачей исландец участвует с 2010 года.  

В 2015 году атлет побил тысячелетний рекорд, протащив 10-метровое бревно массой 650 кг на пять шагов вперёд. Предыдущий рекорд установил Орм Сильный, который после трёх шагов сломал себе спину.  

Хафтор Юлиус трижды признавался сильнейшим человеком Исландии. В состязании WSM спортсмен трижды занимал третье место, и трижды – второе место.  

Широкую известность Бьёрнссон получил благодаря роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов».  

Летом прошлого года все смерти «Игры Престолов» с первого по шестой сезоны объединили в одном видео.  

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Фото: instagram.com/thorbjornsson

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