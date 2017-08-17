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Люди не знали, куда бежать, шок и хаос: теракт в Барселоне в рассказах очевидцев

17.08.2017 - 21:39

Новости Испании. Теракт в центре Барселоны: фургон протаранил толпу прохожих. Испанские СМИ сообщают о 13 погибших и 20 пострадавших. По данным полиции, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Рамбла – пешеходная улица, которую считают сердцем Барселоны. Здесь традиционно много туристов. По рассказам очевидцев, «человек ехал зигзагами, чтобы сбить больше людей».


Час назад полиция ввела в действие протокол на случай террористических атак, каталонская полиция назвала случившееся терактом.



Французский турист в эфире телеканала BFMTV:
Я видел, как водитель вел машину зигзагами, стараясь сбить больше людей.

Александр Киселев, русский турист агентству РИА Новости:
Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок.

Павел, белорусский турист телеканалу СТВ:
Так случилось, мы оказались в этот день в Барселоне. Совершенно недалеко от нас происходит в данный момент. По последним данным, несколько людей взяты в заложники. Достаточно страшно, потому что только вот недавно мы гуляли по этой улице. Люди переговариваются друг с другом, наблюдается паника.

Жительница Барселоны Русской службе Би-би-си:
Улицы перекрыты, закрыты станции метро, людей просят никуда не выходить и не приближаться к месту теракта, по ТВ распространили номер автомобиля, чтобы люди, которые видели его или знают что-то о владельцах, могли сообщить в полицию.

Очевидец Аамер Анвар телеканалу Sky News:
Внезапно я услышал громкий звук удара, и все люди с криками начала бежать. Женщина рядом со мной кричала, звала своих детей.
Везде появились полицейские с оружием, дубинками. Всю улицу начали перекрывать. 

Алена, жительница Барселоны, которая работает в магазине на улице Рамбла, в эфире радио Sputnik:
Мы были там, это был разгар рабочего дня. Был очень большой шум – как будто много машин бьются одна о другую. Люди кричали, это было что-то невообразимое. Мы побежали смотреть, но тут же люди начали вбегать в наш магазин, мы начали закрывать ставни. Мы слышали выстрелы и шум. К нам постоянно подходили полицейские, давали нам воду, давали детям конфеты… Прошел час-полтора, мы попросились выйти, но нам запретили выходить. Полиция постоянно была с нами на связи. Где-то через два – два с половиной часа нам сказали, чтобы мы быстро группами выбегали. И пока мы выбегали, мы видели, что все киоски брошены, вокруг было несколько трупов. 

Теракт в центре Барселоны

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