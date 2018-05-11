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Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии

11.05.2018 - 12:39

Новости Испании. Выступающие за независимость региона партии парламента Каталонии планируют выдвинуть Квимма Торра на пост главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его кандидатуру предложил бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон. В отличие от него и других политиков, которых выдвигали на этот пост, Квим Торра не находится в политической эмиграции или под арестом.

До 22 мая выборы главы Каталонии и формирование им правительства должны состояться. Если этого не произойдет, Мадрид получит возможность разогнать парламент автономии.

Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии

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