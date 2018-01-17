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В сети появились первые фото новорожденных близнецов Иглесиаса и Курниковой

17.01.2018 - 10:41

Новости Испании. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих новорожденных близнецов.

Фотографии младенцев счастливая семья опубликовала в Instagram. Каждый из родителей на фото запечатлен с одним из детей. Под снимками пара написала: «Мое солнце».

Фото: instagram.com/annakournikova

Информация о том, что Курникова и Иглесиас стали родителями, появилась в декабре 2017 года.

У пары родился сын Николас и дочь Люси – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Родители малышей начали встречаться в 2001 году. Неизвестно, состоялась ли у Иглесиаса и Курниковой свадьба, потому что знаменитости предпочитают держать личную жизнь в секрете.

Фото: Getty Images

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