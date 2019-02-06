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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Италию

06.02.2019 - 11:12

Новости Беларуси. Весь спектр вопросов белорусско-итальянского сотрудничества планируется обсудить во время рабочего визита премьер-министра нашей страны в Рим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начался сегодня, 6 февраля.

Италия традиционно входит в число важных экономических партнеров. За 2018 год товарооборот удалось нарастить на 15 % по сравнению с 2017-м. Отметим, что в Беларуси работает более 260 предприятий с итальянским капиталом.

Рассмотрели зарубежные партнеры и инвестиционную привлекательность нашей страны. В 2018 году приток зарубежного капитала с Апеннинского полуострова возрос в полтора раза.

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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Италию

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