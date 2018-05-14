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Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме

14.05.2018 - 11:10

Новости Израиля. В Иерусалиме 14 мая откроется посольство США. Церемония приурочена к 70-ой годовщине независимости Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процедура носит скорее формальный характер. В торжественной обстановке на здании, где ранее находилось генеральное консульство Соединенных Штатов, просто сменят вывеску. Там разместятся посол и небольшой штат помощников.

Реальный переезд американских дипломатов займет около 6 лет. Он потребует строительства нового здания. На открытие посольства из Соединенных Штатов прибыла делегация из 250 человек. Ожидается, что участие в церемонии примет дочь и советница президента США – Иванка Трамп.

Мероприятие пройдет при усиленных мерах безопасности. Израильская армия удвоила силы на границе с Газой и западным берегом реки Иордан.

Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме

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