Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля

В Португалии завершился грандиозный финал конкурса «Евровидение».

В нем принимали участие исполнители из 26 стран. Победителем стала 25-летняя представительница Израиля, которая исполнила песню «Toy».

Девушка возглавляла рейтинги букмекеров долгое время перед конкурсом.

Фото: instagram.com/Eurovision

Особенностью песни является то, что во время исполнения артистка «кудахчет». По словам Нетты, она «пародирует голос труса». В композиции Барзилай поет о сильных женщинах.