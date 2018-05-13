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«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме

13.05.2018 - 17:58

Новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на «Евровидении-2018». Он добавил, что международный песенный конкурс в следующем году состоится в Иерусалиме.  

Фото: eurovision.tv  

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году – в Иерусалиме!», – написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.  

Фото: eurovision.tv  

Также, выступая на заседании кабмина, премьер-министр ещё раз порадовался победе представительницы Израиля.  

«В эти дни Иерусалим благословлён многими дарами. Ещё один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты», – отметил Нетаньяху.  

Фото: eurovision.tv  

Напомним, в ночь на 13 мая прошёл финал «Евровидения-2018». Победу в песенном конкурсе с композицией «Toy» одержала израильская певица Нетта Барзилай.  

Девушка набрала 529 баллов – подробности здесь.  

Фото: eurovision.tv

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