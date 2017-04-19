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Бобер, который увел с пастбища 150 коров, стал звездой соцсетей

19.04.2017 - 10:35

Новости Канады. В Сети популярность набирает видео, героем которого стал бобер.

«Бобер-пастух», так его назвали пользователи социальных сетей. Грызун стал предводителем 150 коров, мирно пасущихся на пастбище на юге Канады (видео смотрите здесь). 

Видео инцидента на своей странице в Facebook

опубликовала хозяйка стада Адриенна Айви.

Женщина очень удивилась, когда, выйдя проверить свой скот, не обнаружила на месте ни одного животного.

В интервью местным изданиям Айви рассказала, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны. Визит нежданного гостя застал рогатых животных врасплох. На кадрах видно, как коровы пытались обнюхать необычного гостя. В какой-то момент настолько увлеклись, что в прямом смысле последовали за ним.

Адриенна Айви, владелица стада:
Молодые коровы, у которых еще не было своих телят, ничем не отличаются от подростка: они энергичны и любопытны. Думаю, что они следовали за ним, поскольку не могли понять, что это такое.

«Внезапно выползло большое животное из воды». Бобр поселился на гребном канале в Бресте – здесь подробнее.

В Канаде бобер увел с фермы 150 любопытных коров‍

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