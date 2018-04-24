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Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10

24.04.2018 - 10:31

Новости Канады. Растет число погибших в результате наезда на пешеходов в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в списке жертв 10 человек. Еще 15 пострадавших, многие из которых в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице.

Водителя фургона удалось задержать. Его личность установлена. Ранее этот человек не оказывался в поле зрения полиции. Терактом произошедшее пока не назвали, однако стражи порядка отрабатывают все возможные варианты. То, что подозреваемый действовал намеренно, – не вызывает никаких сомнений.

Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто. Число жертв выросло до 10
Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фото. Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фото. Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фото. Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фургон наехал на пешеходов в Торонто
Фото. Фургон наехал на пешеходов в Торонто

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