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Ледяной дождь прошел в Торонто: отменено 400 авиарейсов, без электричества остались 6000 человек

17.04.2018 - 22:38

Новости США. На канадский город Торонто обрушился настоящий ледяной дождь. Это стало причиной транспортного коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту отменено 400 авиарейсов. Из-за ледяной корки на дорогах произошло более 50 дорожно-транспортных аварий. На улицы города выведена практически вся техника, которая посыпает дорожное покрытие специальной смесью.

Без электричества в крупнейшем городе Канады остались 6000 человек.

Во власти метелей оказался Средний Запад США. Уровень снежного покрова в ряде регионов приблизился к отметке в 1,5 метра. Ситуация на дорогах крайне сложная, многие 17 апреля не смогли выехать на работу.

Тем временем Северная Каролина приходит в себя после мощного торнадо. Стихия переворачивала машины и валила деревья. В штате действует чрезвычайное положение.

Ледяной дождь прошел в Торонто: отменено 400 авиарейсов, без электричества остались 6000 человек

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