новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Канаде на видео попала схватка скунса и пумы

06.11.2017 - 15:11

Новости Канады. Житель Канады Грег Шуба снял на видео драку пумы и скунса.

Ролик, который очевидец схватки выложил на YouTube, собрал 120 тысяч просмотров. На первых кадрах видно, что скунс шел по дороге, как за ним начала преследование пума.

Маленький зверек не растерялся и погнался за кошкой, пытаясь ее устрашить. Скунс загнал пуму в заросли, где и пытался испугать или отогнать от себя.

Источник: скриншот из видео

По словам автора видео, необычный инцидент произошел недалеко от города Калгари.

Пользователи сети отметили, что маленький зверек не побоялся себя защитить. «Какое прекрасное видео. Сделало мой день. Спасибо, что поделились им. Эта бедная кошка была похожа на моего домашнего котенка, когда он убегает от щенка»,

Источник: скриншот из видео

«Бедная пума. Замечательный камуфляж получается в этой высокой коричневой траве. Мы могли видеть только его глаза! Спасибо за мой смех».

Несколько лет назад медведи подрались посреди улицы в США и попали на видео – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Она рисует, что чувствует: картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Она рисует, что чувствует: картины слонихи Сандры продали за полтысячи долларов в Венгрии
Буйвол разгромил супермаркет в Китае и ранил беременную женщину
Фотоловушка засняла лесного кота, который 90 лет считался вымершим
Фотоловушка засняла лесного кота, который 90 лет считался вымершим
Фото: twitter.com/PlacerSheriff
В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города
Источник фото: скриншот из видео
На Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку: видеофакт
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
Все новости по теме Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru