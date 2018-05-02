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Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов с 1 мая

02.05.2018 - 09:41

Новости Китая. Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение начало действовать 1 мая.

Курорты этого тропического региона хорошо известны туристам во многих странах. Сегодня остров активно развивает многие направления туризма – медицинский, учебный, спортивный. В последнее время туда часто едут и молодожены, чтобы провести свадебную церемонию.

Отметим, по новым правилам приехать на Хайнань могут туристы, путешествующие через турагенства. На граждан, которые выезжают на отдых самостоятельно, безвизовая политика не распространяется.

Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов с 1 мая

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