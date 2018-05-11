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Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан

11.05.2018 - 12:17

Новости Китая. Сразу три провинции в южной части Китая ушли под воду. Транспорт ходит с перебоями, поскольку дороги размыты и в некоторых районах проехать просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая вода разрушила несколько мостов. На провинцию Гуйчжоу обрушился сильнейший град. Он повредил не менее 500 домов, оставив десятки людей без крыши над головой. Сотрудники экстренных служб эвакуируют оказавшихся в ловушке местных жителей. В той или иной степени из-за наводнения пострадали 70 тысяч граждан.

Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан

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