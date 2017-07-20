Три сестры: женщины в тайваньской семье выглядят в два раза моложе своего возраста

Новости Тайваня. В конце июня интернет облетели фотографии дизайнера Лур Хсу из Тайваня, которая в 42 года выглядит как минимум в два раза моложе.

Однако в середине июля появились снимки Лур Хсу и ее семьи – двух сестер. Все три женщины выглядят как совершенно юные девушки, несмотря на то, что им всем больше 35 лет.

Фэфей – 40 лет, а Шэрон – 36.

На снимках, которые опубликовала в своем Instagram дизайнер, видно, что возраст в паспорте может врать. Три сестры выглядят как выпускницы школы.

Лур Хсу, Фэйфей и Шэрон. Фото: lurehsu

Фото: lurehsu

Как ровесница сестер выглядит и их мать – женщине 63 года.

Мама девушек в центре. Фото: dailymail.co.uk

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