новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Три сестры: женщины в тайваньской семье выглядят в два раза моложе своего возраста

20.07.2017 - 17:44

Новости Тайваня. В конце июня интернет облетели фотографии дизайнера Лур Хсу из Тайваня, которая в 42 года выглядит как минимум в два раза моложе.

Однако в середине июля появились снимки Лур Хсу и ее семьи – двух сестер. Все три женщины выглядят как совершенно юные девушки, несмотря на то, что им всем больше 35 лет.

Фэфей – 40 лет, а Шэрон – 36.

На снимках, которые опубликовала в своем Instagram дизайнер, видно, что возраст в паспорте может врать. Три сестры выглядят как выпускницы школы.

Лур Хсу, Фэйфей и Шэрон. Фото: lurehsu

Фото: lurehsu

Как ровесница сестер выглядит и их мать – женщине 63 года. 

Мама девушек в центре. Фото: dailymail.co.uk

Читайте также: В России пенсионерка стала востребованной моделью. Женщине 71 год и она активно занимается моделингом – здесь подробнее.

Фото: lurehsu

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой
Классика наряду с новаторством: как угнаться за современной модой в макияже и окрашивании волос
Классика наряду с новаторством: как угнаться за современной модой в макияже и окрашивании волос
Сара Герц. Источник фото: instagram.com/sarageurts/
«Меня делает моя кожа»: как девушка с редким заболеванием заставила пересмотреть стандарты красоты
Фото: queenkim_nyakim
Модель из Южного Судана покоряет соцсети благодаря невероятно темному цвету кожи
Модные головные уборы лета: как подобрать шляпу по форме лица?
Фото: olga.kondrasheva
«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью
«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж
«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж
«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже
«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже
Все новости по теме Мода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru