﻿ В Китае детям пересадили выращенные в лаборатории уши | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Китае детям пересадили выращенные в лаборатории уши

01.02.2018 - 14:05

Новости Китая. Учёные из Китая вырастили уши для пятерых детей с микротией – дефектом развития ушной раковины или её отсутствием. 

По данным EBioMedicine, этот эксперимент стал первым в своём роде. Для его проведения были выбраны пятеро детей от 6 до 10 лет. Для создания уха применялась технология 3D-печати. Для выращивания нового хряща в ушной раковине учёные использовали хрящевые клетки пациентов.

За образец бралось здоровое ухо ребёнка. Когда новая ушная раковина была готова, её пересадили детям. Созданное ухо более чем на 90% сохранило свою изначальную форму через 12 недель после пересадки. Весь процесс занял более двух лет.

Учёные считают внешний вид выращенного уха удовлетворительным. Пока данный метод не будет повсеместно использоваться, поскольку необходимы дальнейшие исследования. В ближайшие годы за пациентами с пересаженными ушами будет вестись наблюдение.

Это исследование было одобрено Этическим комитетом больницы пластической хирургии Китайской академии медицинских наук и зарегистрировано в Китайском клиническом судебном реестре, одном из основных регистров Международной клинической регистрационной платформы ВОЗ.

В наше время возможности 3D-принтера вызывают удивление и восхищение.

Что на нём печатают сегодня – можно узнать здесь.

Фото: EBioMedicine
EBioMedicine
Фото. EBioMedicine
EBioMedicine
Фото. EBioMedicine

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале CTVBY
Учёные: употребление подсолнечного масла вредит печени
Назван неожиданный вред всего одной выкуренной сигареты в день – учёные
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Ephrat Livni
Метод овечки «Долли»: учёные Китая впервые клонировали обезьяну
В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов
В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов
Лукашенко: «Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики»
Лукашенко: «Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики»
Петр Никитенко
Более 2,5 тыс. участников: II съезд ученых Национальной академии наук пройдёт в Беларуси
Конгресс физиков Беларуси откроется в Минске 21 ноября
Конгресс физиков Беларуси откроется в Минске 21 ноября
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Все новости по теме Ученые
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru