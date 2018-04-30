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В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт

30.04.2018 - 15:25

Новости Китая. В городе Харбин 11-летняя тигрица родила пять детёнышей. Для амурских тигров появление на свет такого количества котят большая редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы благополучно вскормить малышей, полосатой маме назначили специальный рацион: ежедневно для неё готовят 20 яиц и козье молоко.

Известно, что среди потомства – три самки и два самца. Всего в мире насчитывается более 500 особей амурского тигра, ареал их обитания – северо-восток Китая, а также Приморский и Хабаровский края России.

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт

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