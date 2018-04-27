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В Китае вооруженный мужчина напал на школьников: 9 человек убиты, 17 – ранены

27.04.2018 - 22:16

Новости Китая. Нападение в Китае: в провинции Шэньси неподалеку от учебного заведения на группу школьников набросился вооруженный мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло, когда дети возвращались домой после занятий. По словам очевидцев, у злоумышленника в руках был нож. В результате атаки погибли 7 учащихся, еще 19 были ранены. Полиция, оперативно прибывшая на место инцидента, успела задержать нападавшего.

Следователи пытаются выяснить мотивы его поступка. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В Китае вооруженный мужчина напал на школьников: 9 человек убиты, 17 – ранены

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