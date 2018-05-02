﻿ ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха

02.05.2018 - 15:44

Новости мира. От болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно в мире умирают 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Порядка 90 % подобных случаев фиксируются в странах с низкими доходами на душу населения. В первую очередь, речь идет об Азии и Африке.

Проведенные исследования говорят о том, что около 3 миллиардов человек не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи в домашних условиях». При этом в Европе, Северной и Южной Америке отмечается наименьший уровень загрязнения атмосферы.

ВОЗ: 7 млн человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Автозаправка
Экологически чистое дизтопливо стандарта Евро-5 появилось на белорусских автозаправках
Мальдивы, Сейшелы и Гавайи могут стать необитаемыми через несколько десятков лет
Мальдивы, Сейшелы и Гавайи могут стать необитаемыми через несколько десятков лет
ЕС планирует к 2020 году заменить всю пластиковую упаковку на перерабатываемую или многоразовую
ЕС планирует к 2020 году заменить всю пластиковую упаковку на перерабатываемую или многоразовую
Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией
Большое мусорное пятно в Тихом океане площадью сравнялось с Монголией
Филиппинский остров Боракай закрыли для туристов: курорт очистят от мусора
Филиппинский остров Боракай закрыли для туристов: курорт очистят от мусора
В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа
В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа
Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект
Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект
Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов
Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов
Все новости по теме Экология
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru