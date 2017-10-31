новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На литовско-белорусской границе камера зафиксировала стаю волков

31.10.2017 - 12:49

Новости Литвы. На границе Литвы и Беларуси камера зафиксировала стаю волков из семи особей.

По информации Государственной пограничной службы Литвы, необычные гости были запечатлены камерой видеонаблюдения ночью. По патрульной тропе вдоль литовской стороны границы с Беларусью бежала стая из семи волков.

По словам пограничников, они постоянно патрулируют границу по этому пути. А это «подкрепление» из дикой природы.

Фото: facebook.com/pasienislt

На видео можно заметить, что волки убежали в лес.

На минувшей неделе лось из Беларуси попал в Литву, перепрыгнув 2-метровый забор на границе – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/pasienislt

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ГПК
Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте
Машины были остановлены возле Постав: россияне пытались провезти в Евросоюз 10 граждан Вьетнама
Машины были остановлены возле Постав: россияне пытались провезти в Евросоюз 10 граждан Вьетнама
Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе
Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе
Госдепартамент США ужесточает правила выдачи виз
Госдепартамент США ужесточает правила выдачи виз
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 февраля: безвизовый порядок въезда в Беларусь на 5 дней
Гражданин Марокко пытался нелегально пересечь белорусскую границу
Гражданин Марокко пытался нелегально пересечь белорусскую границу
Сложная обстановка на границе Беларуси с Евросоюзом тормозит 26 ноября путь путешественникам
Сложная обстановка на границе Беларуси с Евросоюзом тормозит 26 ноября путь путешественникам
С января 2017 года посещение пограничной зоны для жителей Беларуси станет бесплатным
С января 2017 года посещение пограничной зоны для жителей Беларуси станет бесплатным
Все новости по теме Граница
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru