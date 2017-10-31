На литовско-белорусской границе камера зафиксировала стаю волков

Новости Литвы. На границе Литвы и Беларуси камера зафиксировала стаю волков из семи особей.

По информации Государственной пограничной службы Литвы, необычные гости были запечатлены камерой видеонаблюдения ночью. По патрульной тропе вдоль литовской стороны границы с Беларусью бежала стая из семи волков.

По словам пограничников, они постоянно патрулируют границу по этому пути. А это «подкрепление» из дикой природы.

Фото: facebook.com/pasienislt

На видео можно заметить, что волки убежали в лес.