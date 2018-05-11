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Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское

11.05.2018 - 20:46

Новости Литвы. В сейм внесли предложение о запрете детского шампанского и других напитков и продуктов, напоминающих алкоголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие товары формируют позитивное отношение ребёнка к спиртному, считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья.

Уже с детства у подрастающего поколения начинают формироваться вредные привычки, что в корне не правильно. Проблема алкоголизма в Литве стоит крайне остро. Страну неоднократно признавали самой пьющей в Европе.

Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское

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