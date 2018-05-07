В Ливане подводят итоги первых за 9 лет всеобщих парламентских выборов

Новости Ливана. Предварительные итоги парламентских выборов подвели в Ливане. Явка на участках составила почти 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые депутатов выбирали по пропорциональной, а не по мажоритарной системе. Закон о таком нововведении приняли в 2017 году. При достаточно жесткой конкуренции (на 128 мандатов претендовали 976 кандидатов) действующему премьер-министру удалось сохранить свой пост.

Окончательные итоги будут известны уже к вечеру 7 мая. Напоминаем, всеобщие выборы в стране провели впервые за 9 лет. Дату несколько раз приходилось переносить из-за войны в соседней Сирии, которая вызвала острый политический кризис и в самом Ливане.