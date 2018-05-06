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В Ливане впервые за 9 лет прошли парламентские выборы

06.05.2018 - 16:31

Новости Ливана. На 128 депутатских портфелей претендовали более 970 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обеспечения безопасности и порядка во время выборов были задействованы тысячи военных и сотрудников МВД. Голосование завершилось несколько минут назад, имена народных избранников станут известны в ближайшие дни. Выборы в парламент Ливана не проводились из-за длительного политического кризиса. Дата несколько раз переносилась. Действующий с 2009 года парламент не мог договориться о поправках в избирательный закон.

В Ливане впервые за 9 лет прошли парламентские выборы

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