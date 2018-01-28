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Четверо неизвестных расстреляли восемь человек за просмотром футбольного матча

28.01.2018 - 16:24

Новости Мексики. 27 января в муниципалитете Сан-Николас-де-лос-Гарза, в северном мексиканском штате Нуэво-Леон неизвестные расстреляли восемь человек.

Как сообщает газета Vanguardia, инцидент произошёл около девяти вечера по местному времени. Во время вечеринки в дом ворвались, по меньшей мере, четыре человека в капюшонах.

Нескольких людей нападавшие заперли в комнатах. Затем неизвестные начали стрелять по смотревшим футбол. В результате нападения были убиты восемь человек и четверо ранены.

После происшествия район был оцеплен полицейскими и армией. Уполномоченные лица собирали вещественные доказательства.

Осенью прошлого года в Мексике стреляли по игравшим в футбол.  

Два человека погибло – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/PoliciaFederaldeMexicoPoliciaparalaPaz. Изображение носит иллюстративный характер

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