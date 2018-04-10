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10 апреля Александр Лукашенко встречается с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ

10.04.2018 - 10:45

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 апреля  встретится с руководителями и коллективами крупнейших  СМИ  нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телестудию Белтелерадиокомпании приглашены  более 130 журналистов. Все они смогут стать активными участниками общения и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.

Команда СТВ  будет присутствовать на встрече в компании с представителями БТ, ОНТ и  телерадиокомпании «МИР». Приглашены на встречу и представители крупнейших государственных печатных изданий.

Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы (подробности). 

10 апреля Александр Лукашенко встречается с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ

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