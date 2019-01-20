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100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

20.01.2019 - 20:10

Новости Беларуси. Хорошую новость на неделе озвучил Белстат: реальные денежные доходы населения (по сути, благосостояние наших граждан) продолжают расти. В январе-ноябре прирост составил почти 8,5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Положительная динамика будет продолжена. 16 января стало известно, что увеличится зарплата работников сельскохозяйственных организаций. Это предусмотрено новым тарифным соглашением. Так, водитель 1-го класса сможет дополнительно получать 25 % от размера заработной платы, а водитель 2-го класса – 10 %. Такие же надбавки предусмотрены для механизаторов, мастеров-животноводов, а также других рабочих и специалистов АПК.

Что и говорить – приятный подарок к праздникам. Не только к новогодним и рождественским торжествам, но и к вековому юбилею регулятора агрокомплекса – Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Разумеется, день рождения, особенно с такой цифрой, – повод для большого праздника. А еще для подведения итогов и задела на будущее. За ними мы отправились к человеку, который знает всё о сельском хозяйстве. Интервью «Недели» – с вице-премьером Михаилом Русым.

Юлия Огнева, СТВ:
Михаил Иванович, думаю, вы со мной согласитесь, что 100-летний юбилей Министерства сельского хозяйства и продовольствия – праздник для всех аграриев. Но понятно, что отрасль развивается гораздо дольше. Что касается современного этапа, его развитие проходило при вашем непосредственном участии, можно сказать, дальше уже и руководстве.

Если можно, в нескольких предложениях – что было и что стало? Какой нынешний этап белорусского сельского хозяйства?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
100 лет – юбилей и период довольно интересный. Для человека это много, а вот для отрасли – тот период, развитие которого можно оценить поэтапно. Если в 1990-м году у нас работали в агропромышленном комплексе 1 миллион 280 тысяч работников и производили продукции определенное количество, то за прошлый год у нас 380 тысяч обеспечивают эту работу, и более чем в 2,5 раза увеличили объем производства данной продукции в денежном выражении. То есть пришла новая технология: пришли энергосберегающие технологии, люди поняли, как надо работать. Это позволило создать довольно эффективный агропромышленный комплекс.

Юлия Огнева:
Занятость, зарплаты, экспорт, инвестиции – вот, пожалуй, те четыре кита, которые определяют успех любой экономической отрасли. Особенно когда речь идет о стране с открытой экономикой – такой, как наша. Давайте по порядку. Занятость – насколько остро сейчас стоит кадровый вопрос?

Михаил Русый:
Кадровый вопрос всегда стоит в любой отрасли: в качественных кадрах, в качественной подготовке. Есть у нас еще недоборы главных специалистов. Самое главное – создать людям условия. Одно дело заработная плата. Почему и агрогородки: человек заработал деньги, приехал, а нет детского сада. Он пойдет туда работать? Нет. Второй вопрос – нет жилья. Поэтому президентская программа – по пять домиков –  сработала с жильем.

Мы приняли решение: чтобы закрепить молодых специалистов, мы доплачиваем от имени государства в течение трех лет ему. Сейчас мы вносим еще – этот срок продлить до пяти (лет – прим. ред.), доплату. Пускай там 80-90 в переводе на доллары, но эта копейка ежемесячно приходит молодым специалистам.

По заработной плате: в среднем реально мы выйдем в этом году за 700 рублей. Но это в среднем. Есть еще, к сожалению, целый ряд хозяйств – особенно Витебщина, часть Могилевской области, часть Гомельской – где уровень заработной платы ниже.

Но вопрос какой: надо производить. Сегодня всю продукцию, которая производится, можно реализовать довольно выгодно. Многие не верили. Я помню, еще Владимир Васильевич Ермошин был премьером. И он раз приходит и говорит: «Ну, наконец. На 134 тысячи долларов мы продали продовольствия на экспорт». 2018 год мы закончили с 5 миллиардами 200 миллионами (мы считаем, что все-таки могли еще – там 104 % темп роста экспорта). Но задача реальная – мы можем – на 7.

Юлия Огнева:
Михаил Иванович, не секрет, что в развитие сельского хозяйства вложены немалые средства. Цифры, свидетельствующие об окупаемости, говорят сами за себя. Но скептики то и дело вспоминают об убыточных организациях. Говорят о них и на самом высоком уровне.

В 2018 году заработал новый механизм финансового оздоровления. Скажите, есть уже успехи?

Михаил Русый:
У нас около трети предприятий пока весьма проблемные. Поэтому не один указ. У нас три указа – 253-й, 268-й, который позволил токсичные активы забрать в агентства, и вот, вышел другой указ, основной для нас, – 399-й. Он позволяет, не доводя до судебного разбирательства, не вводя антикризисных, с кредиторами отработать ту систему, которая позволит все, что есть эффективного, включить в оборот. Может, не за год, а за 10-12. Дает возможность провести отсрочку, рассрочку, реструктуризацию, ни в коем случае не списание. И определиться, что надо делать.

Мы так полагаем, что за буквально два месяца поименно эти предприятия появятся. Мы каждый год их будем уточнять и прочее. Реально в каждой области подвижки будут довольно серьезные в этом направлении.

Юлия Огнева:
Давайте еще о продажах. Какова доля продукции, поставляемой за рубеж? Какие планы по темпу роста на 2019 год? На какие новые страны вы нацелены?

Михаил Русый:
Данные у меня оперативные были по 11-ти месяцам – это +200 миллионов долларов мы продали, 104 % к прошлому году. Доволен – недоволен… Будем говорить «недоволен»: как всегда, можно было еще 2 % доработать, имея больше продукции.

Что касается 2019 года. Мы полагаем, что 105 % у нас валовая продукция должна быть.

Мы освоили сейчас Китай. На 100 миллионов долларов на Китай мы нацеливаемся на продажу, и есть уже довольно серьезные наработки. Вот сейчас заключают контракты на поставку 26 тысяч тонн сухого молока. Это только с одной организацией. У нас аттестованы предприятия – 38 предприятий молочной и мясной направленности, восемь птицефабрик аттестованы, и вот сейчас два сеноводческих у нас направления будет.

Юлия Огнева:
И, конечно, не за горами посевная. Какова сейчас готовность аграриев? На что рассчитываем?

Михаил Русый:
Посеяли озимые неплохо: больше, чем в прошлом году. Больше рапса посеяли. Сейчас идет накопление минеральных удобрений. У нас предусматривается товарный кредит в размере 50 тысяч тонн топлива. Мы полагаем, что с 15 марта, в пик, когда мы уже входим в посевную, его подать, чтобы перейти плавно на заготовку кормов.

У нас задача – 10 миллионов тонн зерна с кукурузой. Пока всё для этого есть. Нам только не упустить нигде никакой элемент.

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