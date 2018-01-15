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145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»

15.01.2018 - 10:22

Новости Беларуси. Группа сирийских детей отдохнет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 зарубежных гостей примет 15 января центр «Зубренок». Это будет совместная смена с белорусскими ребятами. Многие дети из Сирии здесь уже не в первый раз. Сейчас в Беларусь прилетают не только ребята, которые из-за войны потеряли родителей и оказались в трудной жизненной ситуации, но и одаренные дети: спортсмены, победители различных олимпиад и конкурсов.

Кроме медицинского обследования детей ждет большая творческая и образовательная программа, а также знакомство со страной и общение со сверстниками. Языковой барьер помогут преодолеть переводчики, впрочем, многие дети прекрасно владеют английским.

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубренок»

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