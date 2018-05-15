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15 мая в Беларуси отмечают День семьи

15.05.2018 - 10:25

Новости Беларуси. В Беларуси, как и во всем мире, 15 мая отмечают День семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю запланированы многочисленные праздничные мероприятия.

Среди них – национальный фестиваль здорового образа жизни и акция «Здоровье женщин – здоровье нации». Поддержка семей в нашей стране – один из главных приоритетов государственной политики.

Весомой помощью при рождении третьих и последующих детей остаётся семейный капитал. В стране уже открыто свыше 50 тысяч депозитных счетов, на которые зачислено 524 миллиона долларов.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Дети, которые рождаются третьими и последующими, то в 2010 году их родилось 12,5 тысяч. В 2017 году их родилось уже более 20 тысяч. В первую очередь, конечно, сыграла здесь наша программа жилищной политики,а также программа семейного капитала.

В Беларуси становится больше не только многодетных семей, но и тех, в которых воспитывают сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличивается в стране и количество отцов, ушедших в декрет. В таком отпуске сейчас находятся более 3 тысяч белорусских мужчин.

15 мая в Беларуси отмечают День семьи

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