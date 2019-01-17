Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Политика

17 января Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве

17.01.2019 - 09:40

Новости Беларуси. Развитие торговли и инвестиций, реализация совместных проектов. Эти темы 17 января станут ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Африканский лидер прилетел в Минск накануне. С официальным визитом в нашей стране политик уже был в 2015 году, только в должности вице-президента.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. А также встреча зарубежного политика с представителями белорусского бизнеса.

Новости по теме

В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве

Глава МИД Венгрии: В наших интересах – уважение и сотрудничество между Востоком и Западом

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Военные соединили дорогу между Северной и Южной Кореями в демилитаризованной зоне

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения на 160 млн. евро

КНДР уничтожила свыше 600 мин на границе с Южной Кореей

Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в Астане

Открытая площадка для давних оппонентов. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко – местной вертикали власти: Мы должны улучшить жизнь наших людей

Будут ли морозы? Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Амазонских дельфинов перечислили к вымирающему виду

Британские депутаты поддержали Терезу Мэй и её кабинет министров

Число жертв теракта в Кении возросло до 21

Аргентинские пилоты устроили забастовку из-за найма иностранцев на работу

Экстремал совершил забег в Оймяконе при -60°C

В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве

Все новости