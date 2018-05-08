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230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

08.05.2018 - 15:43

Новости Беларуси. 8 мая в Колодищах прошла церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия «Амкодор-Маш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналогов такому производству нет на просторах СНГ. Здесь будут выпускать мощные погрузчики, которые востребованы на мировых рынках.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Это эксклюзивные продукты. Многие продукты вообще никогда не выпускались на территории Советского Союза – такие, как телескопические погрузчики. Мы планируем выпускать гамму машин тракторов мощностью от 150 до 600 лошадиных сил и ковшовые погрузчики фронтальные мощностью от 2 тонн до 6 тонн.

В основном вся эта продукция планируется экспортироваться в страны Европейского союза, Азию, Африку, бывшие страны Советского Союза – во весь мир фактически.

Первые машины здесь выпустят уже в 2020 году. Из цехов ежегодно будет выходить около 6000 единиц техники. Ожидается, что на заводе трудоустроят 1350 человек.

230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

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