27 июня. Статистика Минздрава по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. К 27 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из учреждений здравоохранения 44 126 пациентов.
Как информирует Минздрав на своём Telegram-канале, в республике у 61 095 человек зарегистрирован COVID-19. На территории страны скончались 377 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.
Всего в Беларуси проведены 959 880 тестов на COVID-19.
В настоящее время ВОЗ оценивает эффективность лекарств в борьбе с инфекцией. Для клинических испытаний рекомендованы 4-5 препаратов (здесь подробности).
В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой
Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.
Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений
О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.
Тем временем, Индия до 15 июля приостановила международное пассажирское авиасообщение. Ограничения не распространяются на грузовые рейсы, а также пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.
А в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Это направление отсутствовало в расписании более 14 лет.
Теперь оно оказалось особо востребованным в связи с тенденцией на развитие внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны.