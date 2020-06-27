Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости онлайн Общество Коронавирус

27 июня. Статистика Минздрава по коронавирусу в Беларуси

27.06.2020 - 14:41

Новости Беларуси. К 27 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из учреждений здравоохранения 44 126 пациентов.

Как информирует Минздрав на своём Telegram-канале, в республике у 61 095 человек зарегистрирован COVID-19. На территории страны скончались 377 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.

Всего в Беларуси проведены 959 880 тестов на COVID-19.

В настоящее время ВОЗ оценивает эффективность лекарств в борьбе с инфекцией. Для клинических испытаний рекомендованы 4-5 препаратов (здесь подробности).

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой

﻿

Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.

Тем временем, Индия до 15 июля приостановила международное пассажирское авиасообщение. Ограничения не распространяются на грузовые рейсы, а также пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.

А в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Это направление отсутствовало в расписании более 14 лет.

Теперь оно оказалось особо востребованным в связи с тенденцией на развитие внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны.