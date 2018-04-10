30-метровая водонапорная башня обрушилась в Березинском районе

Новости Беларуси. Водонапорная башня обрушилась в Березинском районе.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 9 января в деревне Дмитровичи.

30-метровая башня обеспечивала водоснабжением местную детский сад-среднюю школу и 136 жилых домов.

Устанавливается причина происшествия. Рассматриваемая версия – это естественное старение кирпичной кладки основания башни.

Фото: МЧС

Никто не пострадал в результате произошедшего.

Водоснабжение для местных жителей временно обеспечивалась от колодцев с питьевой водой, а для учащихся организовали доставку бутилированной питьевой воды.

Ночью 10 апреля водоснабжение жителей деревни было восстановлено.

В марте нынешнего года в деревне Станьково обрушилось здание.