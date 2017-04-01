новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон в Гродненской области

01.04.2017 - 19:30

Новости Беларуси. И снова к событиям в нашей стране. Гродненскую область  можно назвать  безвизовым центром  Европы. Только в прошлые выходные на Августовском канале побывало более 700 иностранцев. И эта цифра будет только расти  – сегодня на канале более 300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон. Профессионалы и любители, туристы и простые зрители – всех объединил 42-ой международный.

Пиратская тематика – ноу-хау фестиваля! Но всё же в этом туристическом сезоне главные – бобры. Именно они придали берегам Осташанки причудливый узор и сделали маршрут подобный горным рекам.

Фестиваль открыла презентация скульптуры.

Начало положено, теперь вперёд – оценивать труд бобров. Старт дан одиночным сплавам на байдарках. Нервы на пределе. На каждом вираже – буря эмоций и мастерское маневрирование.

Александра Тарасенко, участник фестиваля (Могилёв):
Вроде как не сложная, но трасса прикольная. Длинная слишком.

Николай Ясюк настраивается перед водным путешествием. Спортсмен приехал в Гродненскую область из украинского города Волынь. 520 километров не расстояние для истинной жажды экстрима.   

Николай Ясюк, участник фестиваля (Украина):
Мы и не знали, что здесь могут быть такие прекрасные условия для занятий водным туризмом. Очень такая трасса не простая, но именно она для спортсменов очень интересная.

Главное испытание – 12-километровый марафон.

Для соревнования с элементами ориентирования идеально подошла река Чёрная Ганьча. Эту водную артерию хорошо знают и в соседней стране. Поляки на белорусской стороне Августовского канала почувствовали себя, как дома. Даже виза не потребовалась.

Дарьюш Зызало, участник фестиваля (Польша):
Это очень удобный способ, упрощённый. Безвизовый режим будет способствовать качественному туристическому движению летом. Тем более, планируется открыть водный маршрут, который свяжет польский Августов с Немново, с выходом на Гродно и дальше на Литву в Друскининкай.

Активный туризм сегодня мировой тренд. Всё больше туроператоров включают его в свой пакет предложений. Байдарки среди туристов стали особенно популярны в последние годы. Экстремальный вид спорта не для слабаков.

На Августовском канале испытать себя может каждый.

Лето-2017 обещает быть насыщенным. Августовский канал очищен, шлюзы отремонтированы – не за горами начало судоходства. Организаторы уверены, с открытием водного туристического сезона безвизовая зона страны станет рекордсменом по приему иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон в Гродненской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фестиваль «Неманская весна» проходит на Августовском канале
Фестиваль «Неманская весна» проходит на Августовском канале
Фестивалем туркменской культуры отметили мусульманский Новый год иностранные студенты в Гродно
Фестивалем туркменской культуры отметили мусульманский Новый год иностранные студенты в Гродно
Почти 100 студентов из разных стран собрались на фестивале творчества «Дружба народов» в Могилеве
Почти 100 студентов из разных стран собрались на фестивале творчества «Дружба народов» в Могилеве
В Польше усилили меры безопасности из-за Всемирных дней молодёжи
В Польше усилили меры безопасности из-за Всемирных дней молодёжи
Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь
5-ый Республиканский фестиваль «Неделя спорта и здоровья» пройдёт в Беларуси
Могилеве стартовали региональные дни молодежи
В Могилеве стартовали региональные дни молодежи
В Молодечно проходит XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
В Молодечно проходит XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
Республиканский форум «Лидер» стартовал 5 июня в Минске
Республиканский форум «Лидер» стартовал 5 июня в Минске
Все новости по теме Молодежные фестивали
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru